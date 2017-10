Star Wars Les Derniers Jedi : la nouvelle bande-annonce envoie du lourd

Nous vous l'annoncions hier, et comme promis, la voilà : la nouvelle bande-annonce de Star Wars Episode VIII vient de tomber. Et la très bonne nouvelle, c'est qu'elle contient des révélations-chocs sur le film qui débarquera en décembre prochain.



Si la première bande-annonce diffusée en avril dernier était plutôt avare en informations, celle qui vient d'arriver dans la nuit nous offre quelques moments à couper le souffle. L'atmosphère de ce long métrage s'annonce bien plus sombre que celle du précédent : le film reprend exactement là où s'est arrêté l'Épisode VII. La jeune Rey va donc chercher de l'aide auprès de Luke Skywalker, afin qu'il lui apprenne à maîtriser la Force. Mais Luke sous-entend également que la jeune femme détient en elle une grande part du côté obscure, et il semble refuser de la prendre son aile. La scène n'est pas sans rappeler celle de L'Empire Contre-Attaque, un film dans lequel Luke se faisait tout d'abord rejeter par Yoda, avant que ce dernier ne se laisse convaincre par l'esprit d'Obi-Wan Kenobi.

Star Wars VIII : la nouvelle bande-annonce débarque, en attendant le film le 13 décembre prochain.

La bande-annonce nous permet également de voire le redoutable Snoke à visage découvert, celui-là même qui dictait ses ordres à Kylo Ren dans l'Épisode VII à l'aide d'une projection holographique. On y aperçoit également des véhicules inédits, comme le Tie Silencer de Kylo Ren anis que les nouvelles moutures des AT-AT. Quant à Leia (interprétée par la très regrettée Carrie Fisher), elle semble prise dans la tourmente à cause de son propre fils, Kylo Ren. Le trailer se conclut de manière plutôt inattendue, puisqu'on y voit celui-ci tendre la main à la jeune Rey. Succombera-t-elle irrémédiablement au côté obscur, comme lui-même l'a fait quelques années auparavant ? Bref, l'histoire de Star Wars Les Derniers Jedi se précise davantage grâce à cette bande-annonce.

La bande-annonce est accompagnée d'une nouvelle affiche, sur laquelle on peut voir tous les personnages de l'épisode VII, ainsi qu'un Luke Skywalker dominant l'ensemble sous sa toge. Dernier détail : les billets pour les salles obscures sont en préventes dès aujourd'hui. Sortie prévue du film sur les écrans français : le 13 décembre prochain.