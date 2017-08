Star Wars Episode VIII : nouvelle race et nouveaux gardes à l'horizon

Star Wars Les derniers Jedi arrivera en salle en fin d’année, mais en attendant, Entertainment Weekly livre un aperçu sur une nouvelle race et de nouveaux gardes. Pour rappel, Star Wars Le Réveil de la Force s’est achevé sur une scène où Rey tend un sabre laser à Luke Skywarlker exilé sur la planète Ahch-To. Un lieu qui se retrouve en réalité quelque part dans les îles Skelling, en Irlande. Le réalisateur, Rian Johnson, y a trouvé l’inspiration pour inclure des créatures attachantes en forme de porcs dans le prochain volet de Star Wars.



Ce nouveau volet de la saga introduira une espèce qui apparaît comme un croisement entre un oiseau et un extraterrestre. Depuis des milliers d’années, elle vit sur la planète Ahch-To connue pour abriter l'un des premiers temples Jedi. Ces créatures sont toutes de sexe féminin, rappelant parfois des matrones aux petits soins, comme l’explique le réalisateur à Entertainment Weekly. Malgré le fait qu’elles communiquent avec Luke Skywarlker dans leur langue, il faut dire que la présence du chevalier Jedi ne les ravit pas beaucoup.



Concernant les gardes personnelles de Snoke, ils sont bien différents de ceux qui accompagnaient l’empereur Palpatine. Ces guerriers aux allures de samurai sont plus menaçants et semblent prêts à engager le combat à tout moment.

> > > Lire aussi L’auteur de la pièce de théâtre Harry Potter scénarisera star Wars IX