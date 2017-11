Star Wars : le Faucon Millenium a été repéré grâce à Google Maps

Le vaisseau Faucon Millenium a été repéré aux alentours de Londres. Un fan de la saga Star Wars a repéré l’engin qui était dissimulé par des containers, grâce à Google Maps. Star Wars : Les Derniers Jedi est un des films les plus attendus de cette fin d’année. Les studios Disney, comme à leur habitude, ont communiqué très peu de détails concernant le film. Pour en savoir plus, certains n’hésitent pas à mener leur propre enquête. C’est notamment le cas de Kevin Beaumont. Ce dernier a repéré le Faucon Millenium en se baladant sur Google Maps.



Le vaisseau est localisé à 50 kilomètres de Londres près du Longross Studio. Il semble que Disney se soit donné du mal pour cacher le Faucon Millenium. En effet, l’engin est recouvert d’une bâche et entouré de containers. Au sol, il est quasiment impossible de savoir que le vaisseau se trouve derrière les containers. Malheureusement pour Disney, vu du ciel, le secret est moins bien gardé.



Même si le vaisseau de Han Solo n’est pas évident à distinguer, il est toutefois possible de deviner sa forme emblématique. Star Wars : Les Derniers Jedi est attendu dans les salles le 15 décembre prochain.

