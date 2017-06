[Soldes] Star Wars : la figurine Black Series de Finn à 8 €

Amazon propose la figurine de Finn (15 cm), personnage issu de Rogue One, à 8,09 €. Une offre des plus intéressante lorsque l’on sait qu’elle se monnaye au moins le double en temps normal.



Les amateurs de Star Wars pourront ainsi compléter à moindres frais leur collection de goodies. Éditée par Hasbro, elle appartient à la gamme Black Series. À noter que les plus patients pourront la conserver dans son emballage d’origine afin de laisser monter sa cote sur le marché des collectionneurs.

>>> Star Wars, les derniers Jedi : le trailer en mode Apple IIc