Star Wars : l'Épisode IX est finalement repoussé à décembre 2019

Alors qu’on apprenait ce mardi que Disney avait finalement choisi à nouveau J.J. Abrams pour réaliser Star Wars Épisode IX, le studio a également repoussé la sortie du film.

>>> Star Wars : J.J. Abrams rempilera pour l'Épisode IX

Initialement prévu pour mai 2019, Star Wars Épisode IX n'arrivera finalement que sept mois plus tard, le 20 décembre 2019, comme l’ont annoncé ce jeudi Disney et Lucasfilm. Une date qui correspond davantage à celles des précédents films de la saga Star Wars. En effet, Le Retour de la Force et Rogue One sont tous deux sortis en décembre, tout comme Les Derniers Jedi qui sera projeté juste avant Noël. Par ailleurs, ce n’est pas la première fois que Disney décale la sortie d’un film Star Wars pour la faire correspondre à la période des fêtes. C’était notamment le cas de l’Épisode VIII dont la sortie en salle devait initialement avoir lieu en mai dernier avant d’être repoussée à décembre.

Il faut dire qu’avec le changement de réalisateur et de scénaristes, la production des nouveaux films Star Wars n’est pas de tout repos. Outre le renvoi de Colin Trevorrow de l’Épisode IX, le film centré sur Han Solo a lui aussi connu le départ de ses réalisateurs, Phil Lord et Chris Miller, remplacés par Ron Howard. Là aussi, rien n’indique que la sortie en salle, prévue pour mai 2018, soit préservée. Il se pourrait ainsi que le long-métrage soit à son tour repoussé à la fin de l’année 2018.

Star Wars Épisode IX sera réalisé, produit et co-scénarisé par J.J. Abrams, déjà à l’œuvre sur Le Réveil de la Force. Le film débarquera en salles le 20 décembre 2019 aux États-Unis.