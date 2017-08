L’auteur de la pièce de théâtre Harry Potter scénarisera star Wars IX

Alors que l’Épisode VIII sortira en fin d’année, Lucasfilm et Disney continuent de travailler sur Star Wars Épisode IX, prévu pour 2019. On a ainsi appris ce mercredi qu’un nouveau scénariste arrive sur le film. Il s’agit de Jack Thorne, coauteur de la pièce de théâtre Harry Potter et l’Enfant Maudit.

Décidément, la production des nouveaux films Star Wars ne semble pas être de tout repos. Quelques mois après le départ de Phil Lord et Chris Miller du film consacré à la jeunesse de Han Solo, remplacés par Ron Howard, c’est une nouvelle modification de l’équipe de production qui a été annoncée ce mercredi. Il s’agit cette fois du troisième film de la nouvelle trilogie, Star Wars Épisode IX, prévu pour une sortie en mai 2019. Alors que le tournage doit débuter en janvier prochain, Lucasfilm a annoncé qu’un nouveau scénariste avait été embauché, à quelques mois du début de la production.

Il s’agit du scénariste Jack Thorne, surtout connu pour son travail sur la pièce de théâtre Harry Potter et l’Enfant Maudit, coécrit avec J.K. Rowling. L’auteur a également travaillé sur plusieurs séries TV britanniques comme The Fades, The Last Panthers ou National Treasure.

Initialement, Star Wars Épisode IX ne devait être scénarisé uniquement par son réalisateur, Colin Trevorrow, ainsi que par Derek Connolly, avec lequel il avait déjà coscénarisé Jurassic World. Selon les informations du site Variety, « ce type de travail sur un scénario est normal pour n’importe quel blockbuster ». Il semblerait donc qu’il n’y ait pas lieu de s’alarmer sur le scénario originel du film et que Jack Thorne ne soit embauché que pour porter un regard neuf sur le scénario et l’affiner sur certains points.

Star Wars Épisode IX sortira aux États-Unis le 24 mai 2019. Le film sera réalisé par Colin Trevorrow et se déroulera directement après les événements de Star Wars Épisode VIII Les Derniers Jedi, en salles en France le 15 décembre prochain.