Star Wars : vous en reprendrez bien encore pour 10 ans ?

Celles et ceux qui détestent l'univers de Star Wars vont certainement bondir en prenant connaissance de cette déclaration de Kathleen Kennedy, actuellement présidente de Lucasfilm : la compagnie travaille actuellement sur le planning cinématographique de la licence des 10 prochaines années. Les autres, les fans, vont être ravis d'apprendre cette prolongation et la mise en avant de certains personnages après l’Épisode IX.



Lors d'un entretien au Star Wars Show, Kathleen Kennedy explique que Lucasfilm planche en ce moment même sur l'avenir de Star Wars au cinéma. L'entreprise, qui appartient désormais à Disney, travaille sur les films des 10 prochaines années. Une fois l’Épisode IX achevé, Lucasfilm voudrait aller plus loin avec quatre des personnages apparus dans Star Wars 7 Le Réveil de la Force : Rey, Poe, Finn et BB-8. Le fait que Lucasfilm veuille continuer à exploiter ces personnages ne signifie pas pour autant qu'ils survivront à l'issue de l’Épisode IX. Disney pourrait très bien revenir sur leurs cas au sein d'un (ou des) film(s) antérieur(s )au déroulement de l’Épisode IX, un peu à la manière de Solo: A Star Wars Story ou Rogue One: A Star Wars Story.



« Mais nous cherchons aussi à travailler avec des gens qui veulent entrer dans le monde de Star Wars et nous emmener dans des endroits que nous n'avons pas encore visités. Et c'est passionnant, car c'est une galaxie vaste et lointaine, très lointaine, donc les possibilités sont infinies », a confié Kathleen Kennedy au Star Wars Show. Bref, si l'on se base sur la fréquence de sortie des récents films de la licence, on peut envisager que Lucasfilm projette au moins dix films d'ici 2027.



