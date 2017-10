Comment ont-ils pu ramener Peter Cushing à l’écran ? C’est la question que les téléspectateurs se sont posée après avoir vu le film Star Wars : Rogue One au cinéma. La vidéo que vient de publier Industrial Light and Magic en donne la réponse.

Le film situé entre l’Épisode III et IV de la saga fantastique impressionne notamment avec la réussite de la reproduction de l’environnement de la trilogie originale de 1977. Disney et Lucasfilm auraient en effet utilisé une technologie cinématographique moderne lors de la réalisation du film. Industrial Light and Magic explique dans une vidéo de trois minutes la construction numérique de la ville de Jedha City et de l’étoile de la mort, par exemple. Les détails sur le retour du personnage de Peter Cushing, le Grand Moff Tarkin, sont également expliqués. Disney a en effet équipé l’acteur Guy Henry d’un dispositif de capture de mouvement pour réincarner l’un des personnages les plus maléfiques de la saga dans le film.

>>> Lire aussi Comic Con Paris 2017 : StarWarset Stranger Things sont à l'honneur

D’autres détails sur les batailles et la construction des différents bâtiments aperçus dans le film sont également dévoilés dans la vidéo.