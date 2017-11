Star Wars : Disney prévoit une série TV pour son propre service de streaming

Après les films, les spin-offs, la saga Star Wars pourrait bientôt être adaptée en série TV. Les studios Disney auraient en effet le projet de développer une série qui serait exclusivement diffusée sur leur service de streaming.



On sait depuis quelque temps que Disney prévoit de lancer son propre service de streaming. Les studios ont même décidé de retirer toutes les productions Disney de Netflix et de les rendre exclusives. Lors d’une conférence, le CEO Bob Iger a donné plus de détails concernant le contenu de cette nouvelle plateforme. Il a notamment déclaré qu’une adaptation de la franchise Star Wars en série TV était en préparation.



Aucun détail supplémentaire n’a été communiqué concernant la future série Star Wars. D’après Variety, Disney travaillerait également sur des programmes basés sur High School Musical, Monsters inc. et de nouvelles séries de l’univers Marvel.



Depuis le succès de Netflix, de nombreuses compagnies telles que Disney veulent créer leurs propres services de streaming. Disney a pour avantage d’avoir un catalogue important de productions et des franchises reconnues. Bob Iger a également annoncé que le réalisateur de The Last Jedi, Rian Johnson, allait créer une toute nouvelle trilogie Star Wars.

