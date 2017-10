Star Wars : On connaît enfin le titre du film sur Han Solo

On sait depuis un moment déjà qu’un spin off consacré au personnage de Han Solo est en préparation. Toutefois, le film n’avait jusqu’ici pas de nom connu. Le réalisateur Ron Howard a enfin annoncé le titre du film qui sera « Solo : A Star Wars Story ». Le film s’intéressera aux jeunes années de Han Solo bien avant sa rencontre avec Luke Skywalker et Obi-Wan Kenobi. Chronologiquement, l’histoire se déroule avant le premier film Star Wars Episode IV : un nouvel espoir. On devrait retrouver le jeune Han Solo sur sa planète Corellia.



Il s’agit du deuxième spin off de la saga Star Wars après Rogue One sorti fin 2016. Un troisième spin off sur Obi-Wan Kenobi serait également prévu. Si le film sur Han Solo est déjà entré en production, ce n’est pas sans avoir connu quelques déboires. Ron Howard est en effet arrivé en cours de projet. Les deux premiers cinéastes Phil Lord et Chris Miller ont été renvoyés pour cause de différend.



"Solo : A Star Wars Story" devrait débarquer dans les salles de cinéma le 25 mai 2018.

