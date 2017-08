Il y a quatre ans que Disney, le géant américain du divertissement, a lancé le Disney Accelerator Program, destiné à soutenir les projets à fort potentiel. Et la réalité virtuelle figure visiblement en tête de liste puisque Disney a inclus The Void dans le programme. Cette entreprise s’est fait un nom dans le secteur en proposant des expériences immersives très poussées. Le partenariat débouche maintenant sur une attraction Disney baptisée Star Wars: Les secrets de l'Empire.

Pour développer cette nouvelle expérience, The Void a travaillé avec Lucasfilm et Industrial Light & Magic’s xLab. Les fans verront l’univers de la guerre des étoiles sous un nouvel angle. En effet, cette expérience VR prend place dans un décor particulièrement aménagé, correspondant à la simulation. En plus des casques VR, les joueurs enfileront une veste haptique et embarqueront un ordinateur dans un sac à dos. Ces accessoires reproduisent le toucher d’un objet virtuel dans la réalité. Les autres sens ne sont pas en reste puisque les vagues de chaleur ou l’odeur des volcans sont notamment perceptibles.

L’inauguration de cette nouvelle attraction est prévue avant la fin de l’année dans les parcs d’Orlando (Floride) et d’Anaheim (Californie).

>>> Lire aussi Pixel 2 : le prochain smartphone de Google se dévoile en images