Star Wars : une web-série animée le 3 juillet sur YouTube

Pour faire patienter les fans de Star Wars avant la sortie des Derniers Jedi en décembre, Lucasfilm va sortir cet été une web-série animée centrée sur les héroïnes de la saga.



Nommée Star Wars : Forces of Destiny, elle sera diffusée à partir du 3 juillet. Divisée en huit épisodes, elle sera disponible en primeur sur la chaîne YouTube de Disney puis sur Disney Channel à l’automne. Courtes, les vidéos n’excèderont pas les trois minutes et ne seront disponibles qu’en version originale, soit en anglais.



Les aventures contées dans cette web-série s’intéresseront à toutes les trilogies de la saga. Elles mettront en avant Rey (épisodes VII à IX), Sabine Wren (Rebels), Jyn Erso (Rogue One), Leia, Ahsoka Tano (La Guerre des Clones) et Maz Kanata (Le Réveil de la Force).

