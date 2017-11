StarCraft II devient gratuit, pour son premier chapitre

Ce vendredi, à l’occasion de sa convention annuelle, la BlizzCon, l’éditeur Blizzard a annoncé que StarCraft II devenait gratuit.

Alors que les jeux de stratégie en temps réel ont de moins en moins le vent en poupe, face notamment à la concurrence des Moba sur PC, Blizzard a annoncé que le premier chapitre de StarCraft II allait passer en free-to-play. Sept ans après sa sortie, tous les joueurs PC pourront ainsi profiter de Wings of Liberty et la campagne solo des Terrans.

« À partir du 14 novembre, tout le monde aura accès aux campagnes de Wings of Liberty. Et si vous avez déjà Wings of Liberty, on vous offrira Heart of the Swarm. De plus, tout le monde aura accès aux parties classées de StarCraft II », a détaillé Mike Morhaime, PDG de Blizzard. Cependant, les joueurs ayant déjà acheté Wings of Liberty devront se connecter entre le 8 novembre et le 8 décembre pour pouvoir télécharger gratuitement la campagne Heart of the Swarm.

Par ailleurs, tous les commandants de Wings of Liberty et des deux extensions suivantes seront également disponibles pour tous les joueurs, y compris free-to-play, jusqu’au niveau 5, afin de permettre de les essayer. Une manière finalement pour blizzard de donner un avant-goût aux joueurs et de les pousser à acheter les deux extensions suivantes, Heart of the Swarm, Legacy of the Void et Nova : Opérations secrètes, chacune vendue au prix de 15 euros, ou à 40 euros pour l’ensemble.

Le téléchargement de StarCraft II Wings of Liberty sera gratuit à partir du 14 novembre prochain.