Starcraft vs. Starcraft RemasteredSorti le 15 août, Starcraft Remastered remet au goût du jour les graphismes de ce pilier du jeu de stratégie en temps réel (STR). Tom’s Hardware s’est amusé à reproduire des scènes dans les deux versions du jeu, celle de 1998 et celle de 2017. En zoomant sur certains espaces, nos confrères ont comparé l’évolution visuelle qui sépare ces éditions VGA et 4K.

