Starcraft Remastered : sur vos PC le 15 août !

Starcraft Remastered

Blizzard vient de l’annoncer. La version remasterisée de Starcraft sortira le 15 août 2017, en pack avec son extension Broodwar.



Annoncé en mars dernier, cette nouvelle version célèbrera les 19 ans de la licence. Lancé en 1998, Starcraft a révolutionné à sa manière le jeu de stratégie en temps réel et s’est notamment imposé comme une des pierres angulaires de la scène eSport.



Blizzard proposera une expérience améliorée avec Starcraft Remastered. Les graphismes du jeu ont été revues pour flatter nos rétines et sont surtout compatibles avec les définitions modernes : HD, Full HD et même 4K. Même traitement pour les pistes sonores qui ont également été retravaillées, tant au niveau des effets que des dialogues.

Starcraft vs. Starcraft RemasteredNon content de son effet madeleine de Proust, ce Starcraft révisé joue sa partition jusqu’au bout et adapte son système en ligne aux exigences actuelles. Classement et système de matchmaking sont ainsi modernisés. En solo, on gagne la possibilité de sauvegarder ses parties dans le Cloud, mais aussi d’enregistrer des vidéos de ses parties.



Afin de se rendre compte du travail abattu, le joueur pourra à tout moment basculer du mode Remastered au mode Classique et donc retrouver la même expérience de jeu qu’en 1998. Starcraft Remastered est dores et déjà disponible en précommande pour 14,99 €. Enfin, les plus impatients peuvent se remettre dans le bain en téléchargeant la version originelle de Starcraft, distribuée gracieusement par Blizzard.

>>> Télécharger gratuitement Starcraft