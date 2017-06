Xavier Niel lance Station F, le plus grand incubateur de startups au monde

Le plus grand campus ou incubateur de startups au Monde va voir le jour en France, à Paris, et a été construit à la Halle Freyssinet, un ancien entrepôt ferroviaire désaffecté. L’objectif de ce campus est de faire venir les startups et entrepreneurs du Monde entier, mais aussi de donner leur chance à ceux qui ont des idées, mais qui n’ont pas assez d’expérience professionnelle et entrepreneuriale.



Cet espace de 34 000 mètres carrés et appelé Station F propose 3000 bureaux, 8 lieux pour organiser des évènements et un restaurant-bar sur site. L’incubateur va accueillir des entreprises issues de 26 programmes internationaux et est en train de négocier avec la mairie de Paris pour la construction de logements prévus pour 2018 pour les membres du campus.



L’idée d’origine est venue de Xavier Niel qui a investi 250 millions d’euros ces dernières années avec pour objectif de développer une région Tech capable de concurrencer la Silicon Valley en Californie. C'est d'ailleurs le patron de Free qui a inauguré la Station F hier.



Station F propose deux solutions pour intégrer son incubateur, le Founders Program et le Fighters Program et il faudra postuler et présenter votre projet pour y être accepté. Pour le Founders Program, il faudra payer 195 euros par mois et par bureau pour pouvoir profiter des installations à plein temps.



Quant au Fighters Program, cette solution a pour but de donner leur chance à tous ceux qui n’ont pas eu le privilège de recevoir une éducation poussée, mais "qui ont des idées, de l’énergie et l’envie de s’en sortir et d’entreprendre".