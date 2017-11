Ionity : les constructeurs auto s'associent pour mettre des stations de recharge partout en Europe

Plusieurs grands constructeurs européens se sont rassemblés afin de faciliter le développement des voitures électriques. Pour ce faire, les constructeurs automobiles comptent développer un vaste réseau de stations de recharge ultra-rapide.



Le problème avec les voitures électriques réside bien souvent dans leur autonomie. Pour inciter le développement de l’automobile électrique sur le marché européen, plusieurs constructeurs n’ont pas hésité à s’associer. BMW Group, Daimler AG, Ford et Volkswagen créent ensemble le consortium Ionity qui va se charger de développer ce réseau de stations.



Ionity va commencer par construire 20 stations en Allemagne, Norvège et Autriche situées à 120 km l’une de l’autre. Dès l’année prochaine, la nouvelle entité compte ouvrir plus de 100 nouvelles stations et ce jusqu’à atteindre un total de 400 stations de recharge.



Ionity veut devenir le rival européen de Tesla qui propose déjà des stations de recharge aux États-Unis.

>>> Lire aussi : Waymo est à deux doigts de mettre des gens dans ses voitures autonomes