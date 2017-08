On peut désormais jouer sur Steam directement depuis sa TV Samsung

La bêta de l’application Steam Link avait été lancée sur les TV connectées Samsung au début de l’été. La première version officielle de l’app est désormais disponible en téléchargement sur le Smart Hub app store, à condition de disposer d'un téléviseur de 2016 ou de 2017 de la marque coréenne.

Une bonne nouvelle pour les utilisateurs de téléviseurs Samsung, puisqu’ils n’auront plus à plus à payer les 50 dollars nécessaires à l’acquisition du boîtier Link conçu par Valve afin de profiter de leurs titres Steam favoris !

Compatible avec la majorité des manettes de jeu

En outre, l’utilisation d’un Steam Controller ne sera pas obligatoire puisque la compatibilité de l’application a été élargie à un éventail de manettes de jeu, avec entre autres les manettes Xbox 360 filaires et sans fil, la manette filaire Xbox One et le contrôleur Logitech F510/F7810.



Même si des soucis avec les manettes Xbox avaient été remontés lors des tests effectués par les gamers en période bêta, Steam se veut rassurant : la mise à jour prochaine qui contiendra de nouveaux correctifs, mais aussi de nouvelles fonctionnalités résoudra efficacement le problème.



Inutile de préciser que pour pouvoir installer l’application Steam Link, le firmware de votre téléviseur Samsung doit être à jour.

