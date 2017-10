Steam : on peut maintenant offrir des cartes cadeaux

Steam propose à ses utilisateurs d’offrir des cartes cadeaux pour les fêtes de fin d’année. La plateforme offrait déjà la possibilité aux utilisateurs d’offrir des cadeaux à leurs amis, mais pas des sommes d’argent. Les cartes cadeaux sont désormais disponibles sur la plateforme de jeux vidéo. À l’inverse des cartes cadeaux à utiliser chez diverses enseignes, les nouvelles cartes cadeaux proposées par Steam peuvent être utilisées directement sur la plateforme.



Un utilisateur peut offrir une carte cadeau à un autre utilisateur et y ajouter une somme d’argent allant de 5 à 100 euros. Le bénéficiaire doit cependant faire partie de la liste d’amis de la personne qui offre la carte cadeau depuis au moins trois jours. Il pourra ensuite utiliser l’argent comme il le désire sur la plateforme Steam. Pour offrir une carte cadeau, il suffit de se rendre sur son compte Steam et de choisir une personne parmi sa liste d’amis. L’utilisateur peut ajouter de l’argent en utilisant soit sa carte de crédit, son compte Paypal ou il peut également utiliser des Bitcoins.



Les cartes cadeaux digitales sont uniquement disponibles sur la version web de Steam pour l’instant. On ignore à partir de quand elles seront également ajoutées à l’application desktop.

