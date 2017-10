La thèse de Stephen Hawking est désormais publique

La thèse du célèbre Stephen Hawking, publiée en 1966, est désormais accessible au grand public. Intitulée « Les propriétés des univers en expansion », la thèse a été intégralement mise en ligne.



La thèse qu’a écrite le physicien et cosmologiste britannique en 1966 est jusqu’à présent irréfutable. Ses travaux discutent des théories concernant la gravité quantique et ont contribué à en apprendre davantage en ce qui concerne les trous noirs. Si ce document a une valeur inespérée pour la science, il est désormais disponible au public.



L’université de Cambridge, où a étudié et enseigné Stephen Hawking, a mis une version complète de la thèse sur son site officiel. Elle faisait partie des documents les plus recherchés. Durant ces derniers mois, l’établissement avait reçu plusieurs centaines de demandes pour consulter la thèse. Avec l’accord de son auteur, celle-ci est désormais accessible en ligne.



Stephen Hawking espère que sa thèse pourra inspirer d’autres personnes et qu’elle les incitera à « regarder les étoiles et non pas leurs pieds ». Avec ce premier exemple, l’université de Cambridge espère que d’autres de ses anciens diplômés voudront également mettre en ligne leurs travaux.

