Stephen King au cinéma : on a gardé le meilleur... Et le pire aussi !

Depuis 40 ans, les œuvres de Stephen King font l'objet d'adaptations cinématographiques en tout genre. Parfois très réussies (La Ligne verte, Stand by Me, Les Évadés...), elles occasionnent aussi de véritables nanars du 7e art (Dreamcatcher, Charlie...). Nous avons donc résumé les quinze films les plus marquants adaptés de la bibliographie de Stephen King, tandis que tous les membres de la rédaction ont attribué une note à chacun d'entre eux, afin d'établir un classement. Et ce qu'il en ressort est à lire dans notre grand dossier quotidien.



Stephen King : les pires et les meilleures adaptations ciné