Stranger Things aura droit à quatre saisons, peut-être cinq

Tandis que la saison 2 de Stranger Things débarquera à la fin du mois sur Netflix, on a appris la semaine dernière que la série pourrait avoir droit à plus de quatre saisons au total.

Interrogé jeudi dernier par le magazine Entertainement Weekly, Shawn Levy, producteur de Stranger Things, a donné quelques informations sur l’avenir de la série fantastique des frères Duffer sur Netflix. Si l’on sait d’ores et déjà qu’elle aura droit à une deuxième saison, qui débarquera le 27 octobre, Netflix ne compte pas s’arrêter là. En effet, comme l’a annoncé Matt Duffer, l’un des scénaristes de la série, au magazine Vulture, les des frères pensaient initialement composer une série de quatre saisons seulement, puis mettre un terme à Stranger Things.

« On a entendu des cœurs se briser dans les bureaux de Netflix quand les frères ont semblé dire que la fin arrivera après quatre saisons, et j’ai reçu des appels de la part des agents des acteurs », affirme Shawn Levy. Selon le producteur, il y aura bien quatre saisons, « avec une grande possibilité pour une cinquième. Au-delà, ça devient peu probable ». De quoi s’assurer au moins de deux nouvelles saisons en plus de celle disponible à la fin du mois sur Netflix, voire d’une cinquième pour Stranger Things.

Un choix qui semble aller à l’encontre de la politique pratiquée par Netflix depuis plusieurs mois. En effet, si les premières séries comme House of Cards ou Orange is the New Black en sont désormais à cinq saisons, elles restent une exception. Le service de vidéo à la demande a de plus en plus tendance à arrêter ses productions en cours de route, lorsqu’elles cessent d’amener un public nouveau à s’abonner sur sa plateforme. C’est la raison pour laquelle Netflix a mis fin à Sense8après seulement deux saisons, malgré une audience fidèle.

La saison 2 de Stranger Things sera disponible sur Netflix à partir de 27 octobre. Elle devrait reprendre un an après les événements de la première saison, en octobre 1983, alors que le calme semble être revenu dans la petite ville d’Hawkins dans l’Indiana.