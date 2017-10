Strangers Things : un extrait vidéo avant la saison 2

Pour la Comic Con de Londres, qui aura lieu du 27 au 29 octobre prochain, Netflix a dévoilé un extrait de la prochaine saison de Stranger Things.

C’est le 27 octobre que sera enfin disponible la saison 2 de Stranger Things sur Netflix. Une date qui correspond à celle de la Comic Con de Londres, organisée le week-end du 27 au 29. Afin de promouvoir la convention britannique et la série de Netflix, les deux ont mis en ligne une vidéo promotionnelle dans laquelle on peut apercevoir Eleven, le personnage interprété par Millie Bobby Brown.

La scène dévoilée dans l’extrait permet de revoir Eleven qui semble coincée dans le Monde à l’Envers. Elle découvre un portail qui semble mener directement dans le collège d’Hawkins et parvient à l’agrandir grâce à ses pouvoirs surnaturels. On remarquera cependant qu’Eleven a les cheveux ras dans cette vidéo, contrairement aux autres extraits vus dans les bandes-annonces, où ses cheveux ont poussé. On imagine donc qu’il s’agit là d’un flash-back, ou d’une scène se déroulant rapidement après la fin de la première saison.

La saison 2 de Stranger Things sera disponible sur Netflix à compter du 27 octobre. Elle comptera neuf épisodes, toujours avec les mêmes personnages que l’on retrouvera un an plus tard, à Halloween en 1984.