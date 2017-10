Stranger Things : que nous réserve la saison 2 ?

Dans quelques heures sortira la très attendue deuxième saison de Stranger Things. Si les spéculations vont bon train actuellement sur le web, nous avons démêlé le vrai du faux, et avons tenté de retenir les meilleures théories sur cette nouvelle saison (avant de l'avoir vue, précisons-le). De la nature du « Monde à l'envers » au rôle joué par le personnage de Will Byers, en passant bien entendu par l'origine du gros monstre qui apparaît dans la bande-annonce, voici un récapitulatif des théories les plus crédibles relatives de cette nouvelle saison.

Stranger Things : 10 théories sur la saison 2