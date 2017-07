Stranger Things saison 2 : tous devant l'écran le 27 octobre !

Ca y est : on connaît enfin la date de diffusion de la nouvelle saison de Stranger Things. C'est par l'intermédiaire d'un poster doublé d'une très courte vidéo que Netflix vient de l'annoncer.



On savait jusqu'à présent que la nouvelle saison de Stranger Things serait programmée aux alentours d'Halloween. Mais on en ignorait encore la date de diffusion exacte. Ce sera finalement le 27 octobre prochain que nous retrouverons Will et toute sa bande. Le poster que vient de dévoiler Netflix permet de revoir les quatre personnages principaux sur leur vélo, une scène qui n'est pas sans rappeler le premier épisode la saison une. En revanche, Eleven est totalement absente de la scène. Mais il ne fait plus aucun doute que la jeune adolescente sera bien au casting de cette nouvelle saison, comme nous le mentionnons la semaine dernière.



Plus que quelques mois à patienter donc, avant de revoir toute la bande de copains des années 80. En attendant, il est fortement probable qu'une bande-annonce soit présentée lors de la Comic-Con de San Diego, qui se tiendra du 20 au 23 juillet prochain.