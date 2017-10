Stranger Things saison 2 : un poster et une bande-son qui nous plongent dans l'ambiance

Plus que quelques jours à tenir avant la diffusion de la nouvelle saison de Stranger Things. Netflix continue à entretenir la flamme en proposant aux fans un nouveau poster et surtout la bande-son de la saison 2, qui s'annonce à la fois planante et angoissante.



Le poster reprend l'ensemble des personnages que l'on connaît bien, auxquels s'adjoignent quelques nouvelles têtes. En fond d'image, on aperçoit également ce qui devrait être le gros monstre de la nouvelle saison, une sorte d'extraterrestre à 4 pattes. La créature, probablement issue du Monde à l'envers, a visiblement envahi la paisible petite ville d'Hawkins. Enfin, Netflix ne fait plus mystère du grand retour d'Eleven, elle qui avait totalement disparu à la fin de la saison 1 dans le Monde à l'envers et qui se tient désormais au-dessus de tous les autres personnages sur le poster diffusé récemment.



Mais la principale nouveauté de cette nouvelle vague « promotionnelle » reste la bande-son de la série, que Netflix dévoile et met en partage sur Spotify. Composée par Kyle Dixon et Michael Stein la bande originale nous plonge avec ses sonorités électroniques dans les années 80 (il fallait s'y attendre), tout en misant à la fois sur une ambiance plutôt planante.



La série sera diffusée dans son intégralité à compter du 27 octobre prochain sur Netflix.