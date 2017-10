Stranger Things saison 2 : une dernière bande-annonce avant le jour J

Dans un peu plus d'une dizaine de jours, Netflix diffusera enfin la très attendue saison 2 de sa série à succès : Stranger Things. Afin de tenir en haleine tous les fans, le diffuseur américain vient de publier une nouvelle bande-annonce qui livre quelques belles révélations.



La nouvelle bande-annonce nous en apprend davantage sur la nouvelle « menace » de Stranger Things saison 2. Rappelez-vous : le Démogorgon a été détruit dans la première saison... On se demandait donc à quoi pourrait ressembler la nouvelle entité qui allait envahir la tranquille ville d'Hawkins. Il semblerait qu'il s'agisse d'une énorme masse tentaculaire (ou d'une grosse araignée ?), qui domine une partie de la ville. Et si la résistance s'organise et permet de retrouver les personnages de la saison 1, on découvre quelques nouvelles têtes, comme la jeune Max (incarnée par Sadie Sink). résistance qui compte quelques nouvelles têtes, il semble que Will soit la clé permettant de résoudre toutes les énigmes auxquels les habitants vont être confrontés. Enfin, et on s'y attendait un peu : le personnage d'Eleven n'a pas disparu et fera donc son grand retour dans cette nouvelle saison.



La série sera diffusée dans son intégralité le 27 octobre prochain sur Netflix. Et pour l'anecdote, sachez que le premier épisode sera également projeté à l'ouverture de la Comic Con Paris, qui se déroulera du 27 au 29 octobre prochain.





Stranger Things saison 2 : la bande-annonce finale.