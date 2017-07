Stranger Things : un teaser dévoile le très attendu retour d'Eleven

Eleven, l'héroïne la plus emblématique de la série Stranger Things, va-t-elle revenir dans la saison 2 ? Il y a tout lieu de le croire, comme le démontre la courte vidéo que vient de diffuser Netflix.



À quelques semaines de la SDCC, événement au cours duquel une conférence Stranger Things aura lieu, Netflix dévoile un premier teaser de la seconde saison. Et si la première saison se termine par la disparition du personnage d'Eleven, il apparaît évident que la production ne se privera pas de ce personnage très apprécié des fans. C'est ce que laisse entendre le teaser ci-dessous : on y voit la jeune héroïne ouvrir les yeux, et on entend clairement Will crier son nom. Par ailleurs, il y est beaucoup question du Monde à l'envers, l'endroit où a probablement disparu Eleven (ou Elfe dans la VF) à la fin de la première saison. De là à en déduire que la jeune ado fasse son grand retour dans cette nouvelle saison, il n'y a qu'un pas.



Quoi qu'il en soit, l'actrice Millie Bobby Brown sera donc bien au casting de la saison deux, alors que Netflix n'avait rien confirmé pour l'instant en en ce sens. Une bande-annonce beaucoup plus complète est attendue pour la SDCC 2017. Quant à la saison 2, sa diffusion est prévue pour Halloween (aux alentours du 31 octobre, donc).





Stranger Things : le teaser de la saison 2.