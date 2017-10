Stranger Things : un easter egg sur Spotify en attendant la saison 2

A quelques jours de la sortie de la saison 2 de Stranger Things sur Netflix, le service de streaming Spotify a prévu un petit easter egg sur sa plateforme Web.

C’est le 27 octobre, ce vendredi, que sera enfin disponible la deuxième saison de Stranger Things sur Netflix. Afin de célébrer l’arrivée de la série, Spotify a prévu un petit effet visuel amusant pour les internautes souhaitant écouter la bande originale de la série sur sa plateforme pour se remettre dans le bain. Pour en profiter, il vous suffit de lancer la bande originale sur la version Web de Spotify, puis de patienter quelques secondes. L’écran devrait alors se couvrir de poussière et de toiles d’araignées avec un filtre bleuté à la manière du Monde à l’Envers de la série. Par ailleurs, le curseur de défilement du titre en cours de lecture se transforme en une source lumineuse semblant émettre un faisceau à la manière d’une lampe torche. On notera cependant que l’animation ne semble fonctionner qu’avec la version Web et non pas avec le logiciel Spotify.

La saison 2 de Stranger Things arrivera ce vendredi sur Netflix. La bande originale de la saison 2 est de son côté disponible sur Spotify avec un total de 34 pistes.