La Supa RetroN HD : la SNES mini se fait déjà clôner

La Nintendo SNES Classic Mini est attendue par les fans de retrogamming. La précommande s’ouvrira d’ici la fin du mois et le lancement est prévu pour le 29 septembre. En attendant, des distributeurs comme Hyperkin comptent bien profiter de cet engouement. L’entreprise veut séduire avec un clone de la SNES, baptisé Supa RetroN HD. Pour l’instant, rien n’est officiel puisqu’après l’apparition de la console sur le compte Twitter du concepteur de produits Chris Gallizzi, aucune information sur la disponibilité ou le prix de l’appareil n’a filtré.

La Supa RetroN HD se dévoile cependant en ce qui concerne son design. La console reprend les traits caractéristiques de la Super NES sortie en 1992. De plus, elle fonctionne avec les cartouches et les manettes originales de Nintendo. Cependant, Hyperkin prévoit de lancer ses propres manettes dans une conception qui ne s’éloigne pas beaucoup de celle de l’emblématique SNES. Par ailleurs, le rendu de la console a été revu à la hausse. La Supa RetroN HD affiche à 720p, une fois qu’elle est connectée à un téléviseur par l’intermédiaire d’un port HDMI. L’utilisateur a également le choix entre PAL et NTSC. Le réglage passe par un bouton situé sur cette console alimentée par l’intermédiaire d’un câble micro USB.