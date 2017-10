En 2018, une invasion de super-héros Marvel est à prévoir à Disneyland Paris

Les super-héros Marvel vont bientôt installer leurs quartiers à Disneyland Paris. Marvel et Disney viennent en effet d'annoncer des attractions dédiées aux différents personnages du MCU sera mise en place en 2018, tandis que le QG de Tony Stark s'installera dans les hôtels Disneyland Paris Resort.



2018 sera décidément une année estampillée « Marvel ». Entre la sortie des films Black Panther, Ant-man & the Wasp et surtout du méga blockbuster Avengers Infinity War (on parle de plus de 70 super-héros et super-vilains réunis), les studios Marvel n'ont pas fini de faire parler d'eux. Comme Disney ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, le géant du cinéma annonce que Thor, Iron Man, Spider-Man, Star-Lord et Black Widow seront à l'honneur à Disneyland Paris à compter de l'été 2018.



L'événement, baptisé « l’été des Super Héros », est pour l'instant exclusif à la France et viendra clore les nombreuses manifestations organisées par le parc depuis quelques mois pour ses 25 ans. Il aura lieu du 10 juin au 30 septembre 2018. Dans le même temps, Disneyland Paris annonce des travaux à l’hôtel New York, qui débuteront en octobre 2018 et permettre de voir débarquer les Avengers et leurs comparses dans l'établissement.