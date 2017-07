Votre Super Mario Bros vaut peut-être 25 000 € !

Un exemplaire de Super Mario Bros s’est vendu à plus de 30 000 dollars (25 600 €). En cause, sa conservation parfaite dans son blister plastique d’origine.

Son vendeur l’a gardé ainsi depuis son achat dans les années 80. Même l’étiquette de son prix initial y figure encore, indiquant 26,99 $, soit 52 € en tenant compte de l’inflation. Il trônait dans un coin de son bureau depuis des années avant qu’il ne décide de le mettre aux enchères. Si le prix de départ était de 0,01 $, il s’est rapidement envolé à plusieurs milliers de dollars pour atteindre 30 100,44 $ en 43 enchères.

Hors de son enveloppe plastique, un Super Mario Bros ne vaut pas tripette et se trouve aux alentours de 20 €. C’est lorsque le jeu n’a jamais été utilisé qu’il prend une valeur folle pour les collectionneurs. Dans ce même état de conservation, on se souvient de la vente d’un Goldeneye 64 pour 12 000 € (9800 € hors frais) lors d’une enchère à Drouot, en juin 2013.



Ceux qui sont plus intéressés par le jeu que par la collection peuvent se tourner vers les rééditions des consoles de Nintendo, à commencer par la Nes Classic Mini (uniquement en occasion maintenant) ou la Super Nes Classic Mini qui sortira le 29 septembre chez nous. Est même déjà évoquée une Nintendo 64 Classic Mini, laquelle sortirait en 2018. En attendant, les plus mordus peuvent toujours se construire une machine multiconsole avec un Raspberry Pi.

