Super Mario Run : la mise à jour est disponible !

Comme annoncé la semaine dernière, Nintendo lance une nouvelle mise à jour de Super Mario Run. Cette nouvelle version estampillée 3.0.4 apporte un nouveau mode de jeu plus rapide baptisé « Remix 10 », un nouveau monde à explorer et un nouveau personnage.



Avec la nouvelle mise à jour de Super Mario Run, le mode Remix 10 fait son apparition. Il permet d’effectuer le jeu en version courte. Le joueur parcourra ainsi les 10 niveaux qui seront chacun ultra court à la suite. Il sera également possible d’accéder à des jeux bonus qui permettent de gagner des éléments supplémentaires.



Une fois que le mode Remix 10 est terminé, il donne accès à un nouveau personnage qui n’est autre que Daisy. Le joueur pourra désormais sélectionner Daisy entre les autres personnages jouables. Daisy possède la capacité de sauter alors qu’elle est déjà dans les airs.



Par ailleurs, la nouvelle mise à jour introduit également un nouveau monde, Wolrd Star, qui donne accès à de nouveaux stages. On trouve par exemple une forêt, un vaisseau ou encore une forteresse volante.



D’autres petites nouveautés sont à noter comme la possibilité pour le joueur d’écouter de la musique. La nouvelle mise à jour Super Mario Run est téléchargeable dès à présent sur iOS et Android. En cette occasion, Nintendo propose une remise de 50% soit 5,49 euros au lieu de 9,99 euros.

