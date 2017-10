Super Nt : une SNES Classic Mini à cartouches

Contrairement à Nintendo, Analogue propose une version modernisée de la Super Nintendo capable de lire les cartouches originales de la console.

Après avoir ses armes avec la Nt mini, NES améliorée, Analogue s’attaque à la génération 16 bits du constructeur tokyoïte. Nommée Super Nt, cette machine est conçue pour lire les jeux d’origine en 1080p, qu’ils proviennent du catalogue Super Nintendo ou Super Famicom. Il en va de même pour les accessoires puisque la Super Nt est équipée de deux ports manettes. On peut y raccorder aussi bien des contrôleurs SNES que le Super Scope. Mais puisque la Super Nt fait entrer de plain-pied la Super NES dans le XXIe siècle, il est aussi possible d’opter pour des manettes sans fil via un adaptateur.

La machine d’Analogue possède les mêmes options de réglage que son prédécesseur. On peut contrôler simplement la définition de l’image, son format, les filtres, etc. Côté audio, les bandes sonores chiptune sortent en haute fidélité (48KHz 16 bit stéréo).

Plus grande que la SNES Classic Mini, la Super Nt est tout de même moins imposante que la console dont elle s’inspire. Analogue décline son nouveau modèle en quatre finitions : noir, gris (x2) et translucide qui permet de voir les entrailles de la bête.

Les précommandes sont ouvertes, mais les premières livraisons n’interviendront qu’en février prochain. Dernier détail, le prix. Il faut compter 189,99 $ (160 €) pour une Super Nt. Cela peut sembler cher, mais c’est beaucoup moins que les 449 $ (380 €) que demandait Analogue pour la Nt mini, sa version revisitée de la NES. Christopher Taber, fondateur d’Analogue, explique que « cette baisse de prix est possible grâce au travail déjà amorti [sur les précédents projets, NDLR]. Cela nous coûte beaucoup de développer ces produits puisque tout ce que nous faisons est propriétaire. » Dernier détail, la Super Nt est livrée sans manette. Une version sans fil conçue par 8bitdo est disponible en accessoire à 39,99 $ (34 €).