24 ans d'histoire des supercalculateurs les plus puissants du monde

En 24 ans, les ordinateurs ont gagné énormément de puissance et il en va logiquement de même pour les supercalculateurs. Alors que le premier à atteindre la première classe du TOP500 en 1993 ne bénéficiait que d’une puissance de calcul de 131 GFlops, le plus puissant en 2016 était le Sunway TaihuLight et ses 125 PFlops. La puissance de calcul a ainsi été multipliée par plus de 1 million. Et cette course à la puissance n’est pas prête de s’arrêter comme vous l’expliquent nos collègues de Tom’s Hardware qui passent en revue les 24 ans du TOP500 des supercalculateurs les plus puissants.

