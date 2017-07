Voici la Surface Mini que Microsoft n’a jamais lancée

La Surface Mini devait être lancée en 2014, mais le projet a été subitement abandonné. Si l’on n’en a plus du tout entendu parler depuis, Windows Central a mis la main sur des images de cette tablette.

Censée sortir il y a trois ans, les dirigeants ont arrêté le projet de la Surface Mini alors même que le développement de l’appareil venait d'être achevé. Si la Surface Mini n’a pas vu le jour, les images, elles, ont perduré. Elles permettent désormais d’imaginer à quoi aurait pu ressembler cette version mini de la Surface.

On aperçoit très vite qu’au niveau du design, la Surface Mini s’était inspirée de la Surface Pro 3. Elle possède une béquille qui permet de maintenir la tablette dans trois positions différentes. Elle dispose également d’un support pour stylet. D’ailleurs, Microsoft déclare qu’à l’époque, la Surface Mini avait été créée dans le but de proposer un outil idéal pour prendre des notes.

En ce qui concerne la fiche technique, la Surface Mini possédait un écran 8 pouces, un port microUSB ainsi qu’un slot microSD. La mini tablette aurait dû être équipée d’un processeur Snapdragon 800, de 1 Go de RAM et de 32 Go de stockage.



Rien n’annonce que la Surface Mini puisse revoir le jour dans le futur, mais on sait maintenant à quoi elle aurait pu ressembler.

