Surface Pro / Galaxy Book : quelle est la meilleure tablette hybride ?

Surface Pro de Microsoft ou Galaxy Book de Samsung : laquelle des deux tablettes hybrides, qui s'affichent finalement à un prix assez proche et offrent des performances similaires, vaut vraiment le coup ? Nous avons voulu en avoir le cœur net et avons testé les deux appareils sous toutes les coutures : design, prise en main, performances, système d'exploitation, accessoires... Vers quelle tablette convient-il de se tourner ?



>> [Test] Microsoft Surface Pro vs Samsung Galaxy Book