Switch : la première application de streaming arrive, mais au japon uniquement

Les capacités de la Nintendo Switch ne se résument pas seulement au jeu. Tout comme la PlayStation Vita de Sony, la console accueille, dès aujourd'hui et comme première application vidéo, Niconico. Il s’agit d’un site de streaming équivalent à YouTube au Japon. Cependant, les commentaires s’affichent différemment alors que les restrictions sont plus importantes.

L’application est accessible sur l’eShop à compter d'aujourd'hui. Pour l’instant, elle est réservée aux utilisateurs japonais. Nintendo n’a pas encore communiqué sur sa disponibilité en Europe et aux États-Unis. Pour contourner cette restriction, il suffit d’avoir un compte japonais et télécharger l'application sur la console. D’autres applications devraient arriver par la suite, mais il n’existe pas encore un calendrier officiel de la part de Nintendo. L’entreprise japonaise discute avec un certain nombre de sociétés comme Netflix, Hulu et Amazon.

Si Niconico a su se frayer une place sur la Nintendo Switch, c’est en partie en raison de sa notoriété auprès des entreprises de jeu vidéo japonais. Les annonces de nouveaux titres ou la diffusion d’évènements en direct passent notamment par ce service au pays du soleil levant.

