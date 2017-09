Nintendo Switch : le jeu caché NES Golf enfin débloqué

SwitchBrew.orgNintendo a caché un easter egg dans la Switch. Il donne accès au jeu Golf, sorti initialement sur la NES. Découvert il y a quelques jours dans le code de la console, il a nécessité plus de temps pour être débloqué. On apprend également aujourd’hui qu’il ne s’agit pas d’une simple blague, mais d’un hommage à Satoru Iwata, ex-PDG de Big N décédé en 2015.

Le choix de NES Golf n’est pas anodin puisque c’est Iwata lui-même qui a codé ce jeu de 1984 (sortie japonaise, 1986 en Europe). La référence est d’autant plus prononcée qu’il n’est possible d’accéder à ce jeu caché que tous les 11 juillet, date de la disparition de Satoru Iwata.



Pour lancer le jeu, il faut reproduire avec les JoyCon le geste « directly to you » exécuté par Iwata lors des Nintendo Direct, soit balancer les bras vers l’avant en pointant les mains vers l’écran.



Une manipulation qui ne fonctionne que le 11 juillet, donc. Néanmoins, les possesseurs d’une Switch neuve et jamais connectée à Internet peuvent tromper la console en modifiant manuellement la date du système. A l’inverse, si la machine a déjà été raccordée à Internet, elle a instantanément enregistré l’heure et la date exacte dans ses entrailles. Il est alors impossible de la tromper.

