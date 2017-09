Switch : Nintendo lance des cartes MicroSD officielles en partenariat avec Western Digital

Nintendo a annoncé le lancement d’une gamme de cartes MicroSD spécialement conçues pour la Nintendo Switch. La société nipponne développera ses cartes MicroSD en collaboration avec Western Digital, spécialisé dans le stockage. De nombreux utilisateurs utilisent des cartes MicroSD pour étendre la capacité de stockage de leur Nintendo Switch. Toutefois, les joueurs sont souvent perdus face à la multitude de marques et de cartes MicroSD disponibles dans le commerce. C’est pourquoi Nintendo a décidé de créer des cartes officielles MicroSDXC pour sa console.



On ignore en quoi les cartes MicroSDXC sont meilleures que des cartes classiques, mais elles permettront aux joueurs d’éviter d’acheter une carte non compatible. Elles seront en effet dotées des logos Nintendo Switch et San Disk. Nintendo propose deux types de cartes : une carte SD 64 Go et une carte SD 128 Go.



Nintendo n’a pas encore indiqué de prix de vente pour sa carte MicroSD.



