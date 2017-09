Une suite de sécurité reste indispensable pour bien protéger toute sa famille (sponso)

Protéger sa famille des dangers d’Internet ne se limite pas à la défense du PC. Aujourd’hui, dans un foyer, on trouve souvent plus d’un ordinateur, plusieurs smartphones et éventuellement des tablettes. Il faut des outils qui s’adaptent à cette diversité et vous permettent de tout piloter à distance.

On a souvent tendance à croire qu’en matière de sécurité sur Internet seuls les PC sont en danger. De nos jours, rien n’est plus faux. Le fléau des Ransomwares (rançongiciels) touche les PC comme les Mac, et même les appareils mobiles sous Android. Les sites de Phishings volent les identifiants et les emails malveillants piègent les utilisateurs, quels que soient les appareils utilisés, quels que soient les systèmes d’exploitation. Les enfants tombent sur des contenus inappropriés, quelle que soit la plateforme qu’ils utilisent.



Protéger sa famille, c’est prendre en compte la diversité des menaces et des risques. Avec Windows 10, son Windows Store, son filtre SmartScreen, ses mises à jour obligatoires et son bouclier Windows Defender, les PC sont aujourd’hui bien moins vulnérables qu’autrefois. Mais comment protéger vos enfants ? Comment protéger vos identités numériques ? Comment protéger vos données ? Comment prendre en compte la diversité des appareils ? Comment protéger de façon simple et centralisée tous les dispositifs et tous les membres de la famille, quel que soit l’appareil qu’ils utilisent ?



Apporter une réponse simple, pratique et unifiée, à toutes ces questions… Telle est la raison d’être des suites de sécurité comme Norton Security Deluxe ou Norton Security Premium.





Un centre de pilotage centralisé

Puisque Macs et dispositifs Android, et dans une moindre mesure les appareils iOS (iPhone/iPad), n’échappent pas plus aux menaces que les PC, il est important de disposer d’un centre de pilotage qui met en évidence les appareils qui ne sont pas protégés ou dont la protection n’est pas à jour ou active. Une suite comme Norton Security propose un tel poste de contrôle centralisé accessible directement depuis le Web. Que vous soyez chez vous, au bureau, ou en déplacement, un simple navigateur Web vous permet de surveiller tous les appareils de la famille. Ce tableau de bord permet aussi d’installer simplement la protection sur les nouveaux appareils introduits dans le foyer (Norton Security Deluxe protège 5 appareils alors que Norton Security Premium étend son suivi à 10 appareils pour les familles plus nombreuses ou plus high-tech).