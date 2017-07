Il n’y a pas que les Ransomwares qui en veulent à votre argent [sponso]

La récente attaque WannaCry a remis sous les feux de l’actualité l’une des principales menaces Internet du moment : les rançongiciels ou ransomwares. Ces derniers sont des programmes malveillants qui, à votre insu, prennent en otage vos fichiers personnels : ils chiffrent vos photos et documents pour les rendre illisibles puis vous invitent à payer une rançon pour que, dans le meilleur des cas, vous retrouviez accès à vos données.

Le nombre de ransomwares a triplé

Le dernier rapport Symantec ISTR 2017, sur l’état des menaces Internet dans le monde, classe d’ailleurs les rançongiciels comme l’une des menaces les plus actives et les plus dangereuses : leur nombre a triplé en un an et la rançon réclamée est en moyenne de 1077 dollars pour récupérer l’accès à son PC ou ses données (contre 783 dollars en moyenne l’an dernier). Les ransomwares sont donc à la fois plus dangereux (comme l’a démontré WannaCry avec sa capacité de propagation), plus nombreux mais aussi plus coûteux pour ceux qui en sont victimes.