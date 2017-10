Xiaomi Mi Pad 3 contre Asus ZenPad S 8 : quel est le meilleur clone de l'iPad Mini ?

Difficile de trouver un clone de l'iPad Mini d'Apple chez les tablettes Android. Une tablette puissante, avec un écran format 4:3 et un design travaillé pour imiter le maître en la matière qu'est le géant californien. Forcément, la Xiaomi Mi Pad 3 s'impose comme un incontournable, étant le clone le plus proche de la tablette Apple, avec un prix intéressant. En face, une seule tablette comparable, la ZenPad S 8 Z580CA d'Asus, haut de gamme il y a deux ans, aujourd'hui vendu à un prix similaire. Mais quelle est la meilleure des deux tablettes sous Android ? Pour le savoir, nos collègues de Tom’s Hardware ont comparé la Xiaomi Mi Pad 3 et l’Asus ZenPad S 8.

>>> Test : Xiaomi Mi Pad 3 contre Asus ZenPad S 8, ARM vs x86