[Promo] La tablette 8'' Lenovo P8 à 134,73 €

Sur le site Gearbest, vous pouvez trouver actuellement la tablette Lenovo P8 à 134,73 € (le modèle bleu marine "deep blue").



Comme son nom l'indique, la tablette Lenovo P8 est équipée d'un écran LCD de 8 pouces de diagonale. Ce dernier exploite une dalle IPS, ce qui permet d'obtenir des couleurs plus éclatantes et de plus grands angles de vision. De plus, sa définition est de 1920 x 1200 pixels.



Les performances sont assurées par un processeur Qualcomm octocore cadencé à 2 GHz. Il est complété par 3 Go de mémoire vive et un espace de stockage de 16 Go. Si ce dernier n'est pas suffisant, un lecteur de cartes mémoire SD est également présent. La tablette fonctionne sous Android 6.



La Lenovo P8 est compatible Wi-Fi ac et Bluetooth 4. Elle intègre une batterie de 4250 mAh. Deux capteurs photos de 8 et 5 mégapixels complètent le tout.







