[Amazon Prime Day] Le Samsung Galaxy Book 10,6'' à 499 €

Lancé il y a quelques mois par Samsung, le Galaxy Book est aujourd'hui proposé - dans sa version d'entrée de gamme - par Amazon à seulement 499 €,au lieu de son prix normal de 729 €. En bonus, Samsung offre - jusqu'au 31 juillet - une carte mémoire microSD de 256 Go.

Le Galaxy Book est en fait une tablette, au format 10,6 pouces en l'occurrence, livrée avec un clavier/étui Bluetooth et un stylet. L'écran - tactile - a une définition Full HD (1 920 x 1 080 pixels). La tablette pèse 648 grammes et n'offre qu'un unique port USB 3.1 de type C. Un lecteur de cartes mémoire microSD et une prise audio de type jack 3,5 mm complètent le tout.

Le processeur est un Intel Core M3-7Y30 cadencé 2,6 GHz. Il est assisté de 4 Go de mémoire vive et d'un espace de stockage de 64 Go. Le Galaxy Book est également compatible Wi-Fi ac et Bluetooth 4.1. Un capteur photo frontal de 5 mégapixels permet de capturer des séquences vidéo en Full HD. Enfin, la batterie de 4 000 mAh, offre une autonomie de 9 heures au maximum.