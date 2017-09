SP-10R : la nouvelle platine vinyle de Technics

Technics vient de dévoiler sa nouvelle platine vinyle baptisée SP-10R Classe Référence lors de l’IFA 2017 à Berlin. La marque audio haut de gamme de Panasonic semble déterminée à renouveler son image en préparant une nouvelle version de sa légendaire SP-10, sortie en 1970.

Les audiophiles qui ont connu la légendaire platine vinyle à entrainement direct SP-10 de la marque Technics auront la possibilité de renouveler leur expérience avec la SP-10R Classe Référence qui profitera d’une finition exceptionnelle. « En optimisant la fréquence naturelle de chaque couche, les vibrations externes sont complètement supprimées, ce qui donne une expérience audio nettement claire et nette », a confié l’un des responsables de la marque lors de la présentation de la SP-10R.



Une platine vinyle haut de gamme

La platine vinyle pèse 7 kg et le plateau comporte une structure à trois niveaux en laiton, en caoutchouc et en Aluminium. Un niveau supplémentaire fait office de moteur direct sans noyau avec un système d’entrainement à double rotor pour un son plus net et plus intense. La date de sortie est prévue vers le milieu de 2018 et le prix n’a pas encore été communiqué par Technics, pour l’instant.

