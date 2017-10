Sneakers : les Adidas AM4PAR sont faites par des robots

La marque allemande d’articles de sport Adidas a présenté son nouveau projet Speedfactory, il y a quelques mois. Les premiers modèles conçus par ces usines robotisés de la marque viennent de se dévoiler et l’on connaît chacune de leur disponibilité.

Des robots cordonniers

La première gamme de chaussures issue du projet Speedfactory d’Adidas est baptisée : Adidas Made For (AM4). Elle comporte plusieurs modèles à destination des principales grandes villes du monde, dont Londres (AM4LDN), Paris (AM4PAR), Los Angeles (AM4LA), New York City (AM4NYC), Tokyo (AM4TKY) et Shanghai (AM4TKY). La disponibilité de ces modèles n’est cependant pas identique. Si Londres va accueillir ses modèles le 19 octobre prochain, Paris pourra en disposer qu'à partir du 26 octobre. Los Angeles, New York, Tokyo et Shanghai devront attendre 2018 pour les prendre en mains.

Speedfactory est la première usine robotique d’Adidas, en Allemagne. La marque prévoit cependant d’ériger sa seconde usine de « production du futur » à Atlanta. Toutes ces technologies devront permettre à la marque d’articles de sport de mieux s’imposer sur le marché avec un processus de production entièrement automatisée.