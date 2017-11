Windows 10 : les premiers ISO de RedStone 4 sont disponibles

Alors que Windows 10 Fall Creators Update (RedStone 3) est sorti il y a un peu plus de 3 semaines, Microsoft travaille déjà sur son successeur. Les premières bêta de RedStone 4 étant disponibles sous forme de mises à jour depuis une version déjà installée du système, Microsoft vient de publier dans la foulée les fichiers ISO.



Microsoft continue son rythme de mise à jour de Windows 10, Microsoft publiant de manière hebdomadaire des versions bêta à destination des testeurs du monde entier. La build 17025 ayant été publiée la semaine passée sur le Slow Ring, voilà que cette même édition est désormais disponible sous forme de fichiers ISO. Trois versions de Windows 10 build 17025 sont donc désormais accessibles au téléchargement :

Windows 10 Insider Preview

Windows 10 Insider Preview Enterprise

Windows 10 Insider Preview China

Les ISO sont disponibles sur le site officiel de Microsoft. Unique restriction : pour accéder à la page en question, il est nécessaire d'être membre du Windows Insider Preview. L'inscription de ce programme étant libre et gratuite, il serait dommage de ne pas en profiter si vous souhaitez tester les nouvelles fonctionnalités de l'OS en exclusivité. Notez que vous trouverez sur ce même espace d'autres possibilités de téléchargements dédiées à Windows 10 build 17025, comme des packs de langue ou un bundle d'applications.



La version finalisée de RedStone 4 sera quant à elle disponible au printemps 2018. Parmi les nouveautés les plus attendues de cette édition, citons entre autres une totale intégration de Fluent Design ou l'intégration d'un mode Timeline, qui permettra de revenir sur un document ou une application et de restaurer son état, avec plusieurs jours ou plusieurs semaines d'antériorité.

