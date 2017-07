Telegram propose maintenant des photos éphémères

Telegram continue de s’améliorer au rythme des mises à jour. L’application de messagerie a récemment intégré les messages vidéo et se rapproche maintenant de Snapchat. En effet, la dernière version de Telegram prend en charge les photos et les vidéos éphémères. Il est possible de paramétrer une minuterie pour ces contenus lors d’une conversation. Une fois reçus, ils disparaissent définitivement de la plateforme selon le temps défini pour leur destruction. L’utilisateur reçoit également une notification lorsque le destinataire réalise une capture d’écran de la photo ou de la vidéo éphémère.

> > > Lire aussi Mira Prism : ce casque de réalité augmentée est compatible avec l'iPhone

Telegram 4.2 apporte quelques changements sur l’édition d’une photo et les caractéristiques du profil. À partir du panneau réglage, l'application permet maintenant d’écrire quelques mots en guise de biographie qui apparaîtra sur le profil. Cette nouveauté trouve son intérêt dans les groupes où certains membres veulent savoir à qui ils parlent. En plus d’une amélioration des outils de traitements d’image, les stickers s’affichent sur une bonne partie de l’écran quand ils sont tirés vers le haut. Enfin, Telegram accélère le téléchargement en ce qui a trait aux chaînes publiques regroupant plus de 100000 membres.