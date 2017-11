[Promo] Red by SFR avec 30 Go de données à 10 € par mois à vie

Jusqu'à lundi prochain, 20 novembre, l'abonnement Red by SFR avec 1 Go de données mensuel généralement proposée à 10 € / mois se voit sérieusement boosté, puisque le volume de données téléchargeables par mois passe à 30 Go.



Cette offre est d'autant plus intéressante qu'elle n'est pas limitée à un an, comme c'est souvent le cas, avant de repasser à un tarif nettement moins intéressant. Et si jamais vous dépassez ce volume de données, jusqu'à 400 Mo supplémentaires vous seront facturés 8 € (2 € par tranche de 100 Mo).



Cette formule comprend les appels illimités vers les mobiles et les téléphones fixes (3 heures maxi par appel). Les SMS et MMS peuvent également être utilisés sans restriction. Ces conditions restent les mêmes lorsque vous vous trouvez à l'étranger, avec 3 Go de données par mois.



Enfin, vous avez accès à SFR Presse, qui met à votre disposition une large sélection de magazines et de quotidiens.





